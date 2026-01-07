ไฟไหม้สปีดโบ๊ตจอดเทียบท่าอ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต วอดนับสิบลำ

เมื่อเวลา 04.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต หรือ ศูนย์ไข่มุก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ตที่จอดเทียบท่าบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ต.ฉลอง นับสิบลำ จากนั้นได้ระดมทีมดับเพลิงจากเทศบาลตำบลฉลอง เทศบาลตำบลกะรน เทศบาลนครภูเก็ต และ ปภ.นับสิบคัน ตลอดจนเรือดับเพลิงของ อบจ.ภูเก็ต รุดไประงับเพลิง
เบื้องต้นเพลิงได้ลุกไหม้สปีดโบ๊ตที่จอดลอยลำอยู่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลองอย่างรวดเร็ว การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ส่วนค่าเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ เบื้องต้นคาดว่าหลายสิบล้านบาท ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ