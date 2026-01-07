ป.ป.ช.เตรียมพิจารณารับ/ไม่รับ คดีอดีต ตร.ติดสินบนทองคำกรรมการ ป.ป.ช.

หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบคดี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. ติดสินบนเป็นทองคำหนัก 246 บาท แก่นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช. เพื่อช่วยเหลือคดีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ถูกกล่าวหารับผลประโยชน์คดีพนันออนไลน์ ในการประชุม ป.ป.ช. วันนี้ ( 7 ม.ค.) จะนำสำนวนคดีดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาว่า ป.ป.ช. จะรับคดีนี้ไว้ไต่สวนเอง หรือส่งสำนวนกลับให้ตำรวจดำเนินการ โดยมีแนวโน้มว่า ป.ป.ช. จะส่งสำนวนกลับไปให้ตำรวจดำเนินการ เพราะตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจไต่สวนและดำเนินคดี กรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้ หลังจากที่ ป.ป.ช. มีมติในวันที่ 7 มกราคม แล้วจะออกเอกสารข่าวชี้แจงผลการประชุมต่อไป
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มติให้กรรมการ ป.ป.ช. ที่ถูกกล่าวหา พ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบการกำกับดูแลสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 และสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 1 ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับคดี