ใกล้ 7 หมื่น! ราคาทองเปิดเพิ่ม [+250] รูปพรรณขายออก 66,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 7 มกราคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น. ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 66,000 บาท ขายออกบาทละ 66,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,672.56 บาท ขายออกบาทละ 66,900 บาท