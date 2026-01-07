พาณิชย์ขึ้นทะเบียน "สับปะรดสวี" เป็นสินค้า GI ลำดับ 7 ของ จ.ชุมพร

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยข่าวดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ สับปะรดสวี ซึ่งเป็นสินค้า GI ลำดับที่ 7 ของจังหวัดชุมพร ต่อจาก กล้วยเล็บมือนางชุมพร กล้วยหอมทองละแม ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร กาแฟเขาทะลุ กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร และทุเรียนชุมพร ที่ได้ขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้านี้
สำหรับสับปะรดสวี เป็นสับปะรดพันธุ์ควีน ปลูกในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดชันเชิงเขาและที่ราบต่ำ ดินระบายน้ำดีและอุดมด้วยแร่ธาตุจากแหล่งน้ำตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ส่งผลให้สับปะรดที่ปลูกในพื้นที่นี้เจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตที่หวานกรอบ มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ เปลือกมีตาเล็กค่อนข้างนูน ร่องตาลึก เนื้อสับปะรดแห้งมีสีเหลืองเข้ม เส้นใยน้อย และมีแกนกรอบสามารถรับประทานได้ โดยสับปะรดสวีเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรที่มีวางจำหน่ายตลอดแนวถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 41 ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่ภาคใต้ ด้วยคุณภาพความอร่อยจึงเป็นที่รู้จักและเป็นของฝากยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนกว่า 27 ล้านบาทต่อปี
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า สินค้า GI ของจังหวัดชุมพรทั้ง 6 รายการที่ได้ขึ้นทะเบียนก่อนหน้านี้ สามารถสร้างเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดรวมกว่า 32,028 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสะท้อนศักยภาพของจังหวัดชุมพรในฐานะแหล่งทรัพยากรทางอาหารที่มีคุณภาพและมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และมั่นใจว่าการขึ้นทะเบียน GI จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดสวี และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ เกษตรกรหรือชุมชนที่มีสินค้าซึ่งมีอัตลักษณ์และเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ สามารถขอรับคำปรึกษาการขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร (IP One) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1368