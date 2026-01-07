xs
xsm
sm
md
lg

แผ่นดินไหว 2.4 ที่เมียนมา ห่าง อ.แม่สาย 112 กม. ไม่มีรายงานผลกระทบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่า เมื่อเวลา 06.42 น. (7 ม.ค. 69) ตามเวลาประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 2.4 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 112 กิโลเมตร