'การบินไทย' ตั้งบอร์ดใหม่ฉลุย หลังศาลยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

วันที่ 6 มกราคม 2569 ศาลแพ่ง มีคำสั่งให้ยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราว จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ศาลฯมีคำสั่งให้นายทะเบียนฯ ระงับการจดทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เพิกถอนการจดทะเบียน เกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568
ทั้ง ห้ามมิให้คณะกรรมการ หรือ บอร์ดใหม่การบินไทย 9 คน ที่มาจากมติที่ประชุมดังกล่าว มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
หลังจากมีการไต่สวนคำร้องที่การบินไทยยื่นคำร้องต่อศาลล่าสุดแล้วเสร็จ หลังจากก่อนหน้านี้ผู้ถือหุ้นรายย่อย 5 ราย ได้ยื่นฟ้องบริษัท การบินไทย เป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และศาลเคยมีคำสั่งไว้ในครั้งก่อนใน 2 ประเด็น คือ 1.ห้ามกรรมการฯใหม่ปฏิบัติหน้าที่ และ 2.ห้ามการจดแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการฯกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดศาลได้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้ว หลังจากนี้ การบินไทยฯ จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการชุดย่อยให้ครบทั้ง 4 ชุด ประกอบด้วย กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณีผู้ถือหุ้นการบินไทย 5 คน ยื่นฟ้องการบินไทยเป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งมีผลทำให้บอร์ดชุดใหม่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
แต่เมื่อศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้ว ก็ทำให้บอร์ดชุดใหม่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ
ส่วนกรณีที่บอร์ดชุดใหม่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ชั่วคราว และผลกระทบต่อแผนดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา อาทิ การพิจารณาแผนจัดหาเครื่องบิน และการลงทุนโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ซึ่งเดิมจะลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่กับสำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในวันที่ 7 มกราคมนี้ ก็จำเป็นต้องเลื่อนออกไป และจะเร่งนำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ดการบินไทย เพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุด
สำหรับบอร์ดใหม่การบินไทย 9 คน ที่ผ่านการแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แก่
นายชาย เอี่ยมศิริ กรรมการ
ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการอิสระ
นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ
นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการอิสระ
พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการอิสระ
นายพลากร หวั่งหลี กรรมการอิสระ
นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ
นางชาริตา ลีลายุทธ กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ เมื่อรวมกับบอร์ดชุดเดิม การบินไทยจะมีบอร์ดหมด 15 คน ประกอบด้วย
นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ (ประธานบอร์ด)
ดร.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการ
นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ กรรมการ
พลตำรวจเอก ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการ
นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล กรรมการอิสระ
นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการอิสระ
นางชาริตา ลีลายุทธ กรรมการอิสระ
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ
นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการอิสระ
นายพลากร หวั่งหลี กรรมการอิสระ
นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ
นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ
ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการอิสระ
พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการอิสระ
นายชาย เอี่ยมศิริ กรรมการ (ประธานกรรมการบริหาร)