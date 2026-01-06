ตำรวจระดมกำลัง 8,000 นาย ดูแลความปลอดภัยเลือกตั้ง สส.-อบต.

พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) และการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 ก.พ. 69 และการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วันที่ 11 มกราคม 2569
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมพร้อมแผนพิทักษ์เลือกตั้ง/66 ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ และมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ.69 ในทุกภารกิจ ตั้งแต่การรับสมัครรับเลือกตั้งที่ผ่านมา, รักษาความปลอดภัยสถานที่พิมพ์ เก็บรักษา บัตรเลือกตั้ง, การส่งบัตรเลือกตั้ง, วันเลือกตั้ง ตลอดจนการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยเตรียมกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศกว่า 8,000 นายในการปฏิบัติ และจะมีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงการการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ในห้วงวันที่ 25-31 มกราคม 2569 ด้วย
นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 อย่างเต็มกำลัง โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจรทุกพื้นที่
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำนโยบายและกรอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ยึดหลักกฎหมายและเป็นกลางทางการเมือง คุ้มครองกระบวนการเลือกตั้ง ไม่แทรกแซงผลการเลือกตั้ง โดยมีการบูรณาการสั่งการ ควบคุม ติดตาม และรายงานสถานการณ์ในภาพรวมอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและบุคคลเสี่ยง วางแนวทางป้องกันเชิงรุก พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยต่างๆ จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง เน้นการป้องกันเหตุเป็นสำคัญ พร้อมกำชับให้แต่ละพื้นที่ที่มีการปราศรัยของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ให้ตำรวจภูธรจังหวัดและตำรวจภูธรภาคให้ความสำคัญกับการดูแลความสงบเรียบร้อย รวมถึงให้สถานีตำรวจที่มีการรับแจ้งเหตุทำลายป้าย ให้เร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมกับผู้ลงสมัครเลือกตั้งทุกฝ่ายต่อไป