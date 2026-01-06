ทบ.ย้ำรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแดนไทย เป็นไปตามหลักกฎหมาย

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ และตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้ระบุว่า ในระหว่างสถานการณ์การสู้รบที่ผ่านมา ฝ่ายไทยใช้กำลังทหารบุกเข้ายึดครองบ้านเรือนพลเรือนโดยมิชอบ และขโมยทรัพย์สินของชาวกัมพูชา ว่า การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดต่อฝ่ายไทย พร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยมุ่งปฏิบัติต่อเป้าหมายทางทหาร และเป้าหมายที่ส่งผลต่อภัยคุกคามเป็นหลัก โดยเฉพาะพื้นที่ที่ฝ่ายไทยได้เข้าดำเนินการควบคุมทั้งหมดอยู่ในเขตอธิปไตยไทย ที่เดิมถูกฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามาลักลอบอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมาย
ซึ่งการดำเนินการของฝ่ายไทยจะยึดหลักในการตรวจสอบพื้นที่ให้มีความปลอดภัย โดยจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อมิให้ทั้งอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของต่างๆ ถูกนำกลับมาใช้เพื่อประโยชน์ในทางทหาร หรือจะทำการอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงได้อีก
ในส่วนของบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างฝ่ายไทยจำเป็นต้องทำการรื้อถอน เนื่องจากปลูกสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และรุกล้ำดินแดนประเทศไทย เป็นอาคารบ้านเรือนบนที่ดินที่ตนเองมิได้เป็นเจ้าของ และไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ และกระทบต่อภูมิทัศน์ในบริเวณนั้นมาเป็นเวลานาน อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้ สิ่งปลูกสร้างเหล่านั้น ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งมั่วสุมในทางที่ผิดกฎหมาย
สำหรับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ตรวจพบในบริเวณพื้นที่ หรือในอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น ทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้อง ดำเนินการรวบรวม ควบคุม และเก็บรักษาไว้ก่อนในเบื้องต้น ยืนยันว่าจะไม่มีการนำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว โดยจะมีการพิจารณาดำเนินการต่อสิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ ยืนยันว่าทุกการปฏิบัติการของกองทัพไทย อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ