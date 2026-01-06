เด้งกรรมการ ป.ป.ช. พ้นสำนักไต่สวน-ตรวจสอบทรัพย์สิน ปมสินบน "บิ๊กโจ๊ก"

นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีการให้ทองคำแท่งเพื่อช่วยเหลือทางคดี มีผู้ถูกกล่าวหา 6 ราย และได้ส่งสำนวนไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 นั้น ในการประชุมวันนี้ ( 6 ม.ค.) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงมีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. ที่ถูกกล่าวหาพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบการกำกับดูแลสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 และสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 1 ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับคดีดังกล่าว โดยมอบหมายให้นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง กรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล
ส่วนกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบคดี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. ติดสินบนเป็นทองคำหนัก 246 บาท แก่นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช. เพื่อช่วยเหลือคดีที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ถูกกล่าวหารับผลประโยชน์ คดีพนันออนไลน์นั้น ในการประชุม ป.ป.ช. วันที่ 7 มกราคม จะนำสำนวนคดีดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาว่า ป.ป.ช. จะรับคดีนี้ไว้ไต่สวนเอง หรือส่งสำนวนกลับให้ตำรวจดำเนินการ โดยมีแนวโน้มว่า ป.ป.ช. จะส่งสำนวนกลับไปให้ตำรวจดำเนินการ เพราะตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจไต่สวนและดำเนินคดีกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้ หลังจากที่ ป.ป.ช. มีมติแล้วจะออกเอกสารข่าวชี้แจงผลการประชุมต่อไป