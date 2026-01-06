เพื่อไทยเตรียมเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ กทม. เวทีแรก 8 ม.ค.นี้

พรรคเพื่อไทย เตรียมเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร ครั้งแรก ในวันที่ 8 มกราคมนี้ ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น. โดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทย ทั้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ได้แก่ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมทั้งมือปราศรัยหลัก นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และ นายจักรภพ เพ็ญแข โดยมีผู้สมัคร สส. กทม. ร่วมขึ้นปราศรัย อาทิ นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ นาญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ , นายเดวิด มกรพงศ์ และ นายภูผาร์ ไทยแท้ เป็นต้น
ทั้งนี้ จะมีไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การเปิดนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทย จากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ซึ่งคาดว่าจะมีอยู่ด้วยกัน 2 นโยบายหลัก และเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ ที่จะสามารถตอบโจทย์และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยได้