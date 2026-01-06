ปปง.เตรียมเปิดขายทอดตลาดเครื่องประดับ-กระเป๋าแบรนด์เนม รวม 99 รายการ 8 ม.ค.นี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เตรียมขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทอัญมณี เครื่องประดับ ตุ๊กตา กระเป๋า และทรัพย์สินอื่น จำนวน 99 รายการ ในวันที่ 8 มกราคม 2569
โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ
– ต่างหู 1 คู่ ราคาเริ่มต้น 1,474,000 บาท
– แหวนเงินหัวประดับเพชร น้ำหนัก 4.8 กรัม 1 วง ราคาเริ่มต้น 368,000 บาท
– สร้อยมุกเส้นใหญ่ 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 320,000 บาท
– กำไลสีเงิน 1 วง ราคาเริ่มต้น 269,300 บาท
– กำไลข้อมือโลหะสีเงิน 1 วง ราคาเริ่มต้น 235,000 บาท
– สร้อยคอสีเงินและสีทอง ประดับสีขาว 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 220,500 บาท
– แหวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 190,000 บาท
– กำไลข้อมือทองคำ 90% ฝังเพชรแท้ ลายมังกร น้ำหนักรวม 55.6 กรัม 1 วง ราคาเริ่มต้น 174,000 บาท
– กำไลมีเพชร 1 วง ราคาเริ่มต้น 153,000 บาท
– สร้อยทับทิมพลอยเผา 7 เม็ด ราคาเริ่มต้น 125,700 บาท
– สร้อยคอสีเงินและสีทอง ประดับสีขาว 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 113,200 บาท
– สร้อยเพชร 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 103,700 บาท
– ตัวเรือนต่างหูเพชร 1 คู่ ราคาเริ่มต้น 82,900 บาท
– ตัวเรือนแหวนเพชร 1 ชิ้น ราคาเริ่มต้น 63,300 บาท
– ตุ๊กตา MEGA SPACE MOLLY 1 ตัว ราคาเริ่มต้น 34,200 บาท