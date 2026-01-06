11 วันช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 คนเดินทางผ่านระบบรางทะลุ 13.49 ล้านคน-เที่ยว

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยข้อมูลสรุปภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ตลอด 11 วันที่ผ่านมา ตามแผนอำนวยความสะดวกฯ ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569) ว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีประชาชนใช้บริการระบบรางรวมทั้งสิ้น 13,494,464 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 8.25 แบ่งเป็น ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 12,460,312 คน-เที่ยว (คิดเป็นร้อยละ 92.34) และรถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) 1,034,152 คน-เที่ยว (คิดเป็นร้อยละ 7.66)
นายพิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเมื่อวานนี้ (5 ม.ค. 69) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของแผนอำนวยความสะดวกฯ และเป็นวันเริ่มทำงานวันแรกของปี 2569 พบว่าปริมาณการเดินทางในระบบรางดีดตัวกลับมาสูงที่สุดในรอบสัปดาห์ โดยมียอดผู้ใช้บริการรวม 1,605,413 คน-เที่ยว แบ่งเป็นดังนี้
- รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) มีผู้ใช้บริการ 85,736 คน-เที่ยว เป็นการเดินทางระยะใกล้และรถไฟชานเมืองเป็นหลัก
- ระบบรถไฟฟ้า มียอดผู้ใช้บริการสูงถึง 1,519,677 คน-เที่ยว รองรับการเดินทางของคนทำงานและนักเรียนในเขตเมือง
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสะสมตลอด 11 วัน มีรายละเอียดดังนี้
- สำหรับภาพรวมพฤติกรรมการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันแรกของแผนอำนวยความสะดวกฯ พบว่าประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพื่อกลับภูมิลำเนาตั้งแต่ช่วงเย็นหลังเลิกงาน และมีการเดินทางออกต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 ธันวาคม แม้ว่าในวันจันทร์และอังคาร (29-30 ธันวาคม 2568) ประชาชนบางส่วนยังคงต้องทำงานตามปกติ โดยพบว่า ปริมาณการเดินทางด้วยรถไฟทางไกลได้กลับมาหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเย็นของวันอังคารที่ 30 ธันวาคม เนื่องจากเป็นวันทำงานสุดท้ายของปี สำหรับในคืนวันที่ 31 ธันวาคม บรรยากาศการเดินทางเน้นหนักไปที่ระบบรถไฟฟ้าในเขตเมืองที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นเพื่อไปร่วมกิจกรรมเคานต์ดาวน์ ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม 2569 พบการเดินทางแบบผสมผสาน โดยมีทั้งประชาชนที่เพิ่งเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาและบางส่วนที่เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ และตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 4 มกราคม ปริมาณการเดินทางขาเข้ากรุงเทพฯ ได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมตัวเริ่มงาน จนกระทั่งวันที่ 5 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันเปิดทำงานวันแรกของปี พบว่าประชาชนได้กลับเข้าสู่โหมดการทำงานปกติ ส่งผลให้ยอดผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเทียบเท่าระดับปกติของวันทำงาน
- รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 1,034,152 คน-เที่ยว (ขาเข้า 516,922 คน-เที่ยว และขาออก 517,230 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารขบวนรถเชิงพาณิชย์ 417,957 คน-เที่ยว และขบวนรถเชิงสังคม 616,195 คน-เที่ยว ซึ่งตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ โดย ต่ำกว่าประมาณการเพียงร้อยละ 0.29 สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ยังคงหนาแน่นและเป็นไปตามแผน เส้นทางที่มีผู้ใช้บริการสูงสุดคือ “สายใต้” มียอดสะสมรวม 336,204 คน-เที่ยว อันดับ 2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ 272,823 คน-เที่ยว อันดับ 3 สายเหนือ 199,607 คน-เที่ยว อันดับ 4 สายตะวันออก 119,932 คน-เที่ยว และอันดับ 5 สายแม่กลองรวมวงเวียนใหญ่-มหาชัย 105,586 คน-เที่ยว
- ระบบรถไฟฟ้า มีผู้ใช้บริการรวม 12,460,312 คน-เที่ยว ซึ่ง ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 8.86 ทั้งนี้ คาดว่าเป็นผลมาจากการประกาศวันหยุดราชการพิเศษ (2 ม.ค. 69) ทำให้การเดินทางกระจายตัว ไม่กระจุกตัวหนาแน่นในวันใดวันหนึ่งมากเกินไป ช่วยลดความแออัดในระบบได้ดี รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ยังคงเป็นเส้นทางหลักที่รองรับผู้โดยสารสูงสุด โดยมียอดสะสม 11 วัน รวม 6,339,854 คน-เที่ยว หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของผู้ใช้รถไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมา รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 3,629,261 คน-เที่ยว (คิดป็นร้อยละ 29) ตามด้วยแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 655,508 คน-เที่ยว (คิดเป็นร้อยละ 5) ส่วนสายสีทอง แม้จะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 แต่ถือเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญสูงในช่วงกิจกรรมเคานต์ดาวน์
นายพิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการของระบบรถไฟฟ้าตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 พบเหตุขัดข้องในการเดินรถเกิดขึ้นเป็นบางช่วงเวลา รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (สายสีแดง (2 ครั้ง) สายสีทอง (2 ครั้ง) สายสีน้ำเงิน (1 ครั้ง) และ ARL (1 ครั้ง)) โดยเริ่มตั้งแต่วันแรก (26 ธ.ค. 68) รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเกิดเหตุขบวนรถจอดไม่ตรงจุดและประตูไม่เปิด ส่งผลให้เกิดความล่าช้าประมาณ 5-10 นาที ต่อมาในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 พบเหตุขัดข้องในรถไฟฟ้าสายสีแดงจากการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนการเฉี่ยวชนบุคคล และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) เกิดปัญหาระบบเบรกขัดข้องที่สถานีสุวรรณภูมิ สำหรับในเช้าวันที่ 31 ธ.ค. 68 ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่า รถไฟฟ้าสายสีทองเกิดเหตุระบบจ่ายไฟรางที่ 3 ขัดข้อง ทำให้การเดินรถล่าช้าไปประมาณ 44 นาที แต่เจ้าหน้าที่สามารถเร่งดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเริ่มช่วงเวลาเคานต์ดาวน์ นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของเทศกาลปีใหม่ (2 และ 4 ม.ค. 69) ยังพบเหตุขัดข้องในสายสีแดงและสายสีทอง (จุดสับรางขัดข้อง) ซึ่งผู้ให้บริการสามารถแก้ไขและกลับมาเดินรถได้ตามปกติโดยเร็ว
สำหรับอุบัติเหตุทางรถไฟตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 (26 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69) พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย และบาดเจ็บรวม 4 ราย โดยจำแนกสาเหตุหลักได้ดังนี้ การฝ่าฝืนเครื่องกั้น (ขบวนรถชนยานพาหนะ) เกิดขึ้น 2 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (29 และ 31 ธ.ค.68) การบุกรุกเขตทาง (ขบวนรถเฉี่ยวชนบุคคล) เกิดขึ้น 3 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ เหตุการณ์นั่งบนคอสะพาน (26 ธ.ค.), นั่งบนสันราง (28 ธ.ค.) และล่าสุดเดินกลางรางรถไฟ (5 ม.ค.69) และอุบัติเหตุอื่นๆ เกิดขึ้นรวม 13 ครั้ง ประกอบด้วย ขบวนรถชนสัตว์เลี้ยง (โค/กระบือ) 5 ครั้ง ผู้โดยสารพลัดตก/กระโดดจากขบวนรถ 2 ครั้ง (บาดเจ็บ 2 ราย) ผู้โดยสารล้มบนขบวนรถไฟ 1 ครั้ง (บาดเจ็บ 1ราย) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนเครื่องกั้น 1 ครั้ง (บาดเจ็บ 1 ราย) รวมถึงสิ่งของกีดขวางทางรถไฟ และเหตุผู้โดยสารเจ็บป่วยฉุกเฉินบนขบวนรถ
นอกจากนี้ รฟท. สุ่มตรวจวัดแอลกอลฮอล์ผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 1,356 คน พบพนักงานเครื่องกั้นถนนมีระดับแอลกอฮอล์ 1 คน (พบระดับแอลกอฮอล์ 34 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด) จึงได้เปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานกั้นถนนคนอื่นปฏิบัติหน้าที่ทดแทน
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานให้บริการระบบราง ที่ได้เสียสละเวลาช่วงวันหยุดทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนตลอด 11 วันที่ผ่านมา รวมถึงขอขอบคุณหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต่างๆ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่เสี่ยงและจุดตัดทางรถไฟ โดยพบว่า ไม่มีอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนยานพาหนะที่จุดตัดทางลักผ่าน อย่างไรก็ตาม จากตัวเลขความสูญเสียที่เกิดขึ้น กรมการขนส่งทางรางจะเร่งนำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทั้งหมดมาวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางป้องกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟและการบุกรุกเขตทาง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระบบรางของไทยให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบรางอย่างอุ่นใจ ปลอดภัย และมีความสุขตลอดปี 2569