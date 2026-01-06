ศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วมฯ จี้กัมพูชาชี้แจง-แสดงความรับผิดชอบ ปมยิงข้ามแดนทำทหารไทยบาดเจ็บ

พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วมไทย-กัมพูชา ชี้แจงกรณีเหตุการณ์กองกำลังฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงข้ามแดนเข้ามายังฝั่งประเทศไทย ส่งผลให้กำลังพลทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาข้อตกลงหยุดยิง และการใช้กลไกต่างๆ รวมถึงกลไกการสื่อสารที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้
ฝ่ายไทยขอยืนยันตามถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ข้อแรก ที่ระบุอย่างชัดเจน ว่า ทั้งสองฝ่ายต้องหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ไม่ได้เกิดจากการยั่วยุ โดยจะต้องไม่ละเมิดข้อตกลงนี้โดยเด็ดขาด ในกรณีนี้ กระทรวงการต่างประเทศของไทยจะดำเนินการทำหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไปยังกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา เพื่อขอให้ฝ่ายกัมพูชาชี้แจงถึงสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมถึงการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่ทำให้กำลังพลทหารไทยได้รับบาดเจ็บ
ทั้งนี้ ศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วมฯ เห็นว่า แม้ฝ่ายกัมพูชาจะระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้มีเจตนา แต่เมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ การชี้แจงที่ชัดเจน โปร่งใส และการแสดงความรับผิดชอบตามหลักปฏิบัติสากล จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิง และเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต
ประเทศไทยขอยืนยันว่า การดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปด้วยความยับยั้งชั่งใจ และยึดมั่นในสันติวิธีเป็นหลัก ขณะเดียวกัน การปฏิบัติของฝ่ายทหารจะอยู่ภายใต้กรอบที่ตกลงกันไว้และเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน หากเกิดสถานการณ์ใดขึ้น จะมีการพิจารณาดำเนินการตามระดับและลักษณะของเหตุการณ์อย่างรอบคอบ
ดังนั้น ศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วมฯ ขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาเร่งดำเนินการชี้แจงอย่างเป็นทางการ แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งความสงบตามข้อตกลงหยุดยิง เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงและสันติภาพของทั้งสองประเทศ