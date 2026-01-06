บัวแก้วประณามเขมรเหตุยิงช่องบก ไม่ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม

นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชายิงอาวุธเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยไทย บริเวณช่องบก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ไทยขอประณามเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงการขาดความรับผิดชอบของกัมพูชาในการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ระหว่างทั้งสองฝ่าย พร้อมกันนี้ ยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างเต็มที่ ไม่ได้ตอบโต้การใช้อาวุธดังกล่าวของกัมพูชา รวมทั้งได้ติดต่อไปยังฝ่ายกัมพูชาโดยทันที เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้รับการแจ้งในเบื้องต้นว่าเป็นอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม ไทยขอเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก โดยไทยจะมีหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไปยังกัมพูชา พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ติดต่อไปยัง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายกัมพูชาแล้วด้วย เพื่อเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบ และขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความพร้อมของฝ่ายกัมพูชาในการยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม ในห้วงเวลาที่สันติภาพระหว่างทั้ง 2 ประเทศยังคงเปราะบาง ซึ่งความจริงใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามถ้อยแถลง จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ก่อนจะนำไปสู่การหารือในกรอบทวิภาคีใดๆ ก็ตาม เช่น การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา ในอนาคต