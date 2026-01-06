xs
ราคาทองวันนี้ปรับ 11 ครั้ง [+100] รูปพรรณขายออก 66,600 บาท

สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยปรับขึ้นสุทธิ 100 บาท ทองแท่ง รีบซื้อบาทละ 65,700 บาท ขายออกบาทละ 65,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,384.52 บาท ขายออกบาทละ 66,600 บาท