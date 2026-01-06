xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -5.30 จุด มูลค่าซื้อขาย 37,466.67 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 5.30 จุด หรือ -0.41% ที่ระดับ 1,274.75 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 37,466.67 ล้านบาท