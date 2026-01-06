กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งเป้าดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจ Wellness ระดับภูมิภาค

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือกับผู้บริหารสมาคมการส่งเสริมสุขภาพไทย (Thai Wellness Association : TWA) เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจบริการสุขภาพไทยสู่ยุคดิจิทัล
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเปิดเกมรุกตั้งแต่ต้นปี เพื่อพลิกโฉมธุรกิจบริการสุขภาพไทยจากรูปแบบดั้งเดิม สู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า การส่งเสริมธุรกิจ Wellness ของภาครัฐ ไม่ได้มุ่งเพียงการเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจ แต่ให้ความสำคัญกับการสร้าง Ecosystem หรือระบบนิเวศทางธุรกิจ ที่เกื้อกูลกันทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่การยกระดับมาตรฐานบริการ การบริหารจัดการ ไปจนถึงการเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลระดับเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้ SMEs และ MSMEs เติบโตได้อย่างมั่นคง
สำหรับแผนความร่วมมือหลักระหว่างกรมฯ และสมาคมฯ ประกอบด้วย 3 แนวทางสำคัญ ได้แก่ การเสริมกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และเครื่องมือดิจิทัล ขยายฐานลูกค้าจากในประเทศสู่ตลาดต่างประเทศ , การยกระดับรูปแบบการให้บริการด้วยนวัตกรรม พัฒนา Service Model ในระดับ Health & Wellness Centre โดยนำระบบดิจิทัลและ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และยกระดับประสบการณ์ลูกค้า การเชื่อมโยงฐานข้อมูลบริการสุขภาพอัจฉริยะ พัฒนาฐานข้อมูลกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ ให้เป็นระบบเดียว เพื่อใช้ประโยชน์จาก Big Data ในการวิเคราะห์เทรนด์และกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจอย่างแม่นยำ
นายพูนพงษ์ กล่าวย้ำว่า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการหารือเชิงนโยบาย แต่เป็นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเปลี่ยนความท้าทายของผู้ประกอบการให้เป็นโอกาสการเติบโต โดยเชื่อมั่นว่าศักยภาพธุรกิจ Wellness ของไทย เมื่อผสานกับจิตวิญญาณการบริการของคนไทย จะสามารถผลักดันประเทศให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านธุรกิจสุขภาพในระดับภูมิภาค และต่อยอดสู่ "Global Wellness Hub" สร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว