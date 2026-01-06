นายกฯ สั่ง ปภ.-คลัง กำหนดเกณฑ์ค่าเสียหายตามจริง บ้านพังเหตุปะทะ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมก่อนการประชุมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามจริง
โดยอาจพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกรณีนี้เป็นการเฉพาะ เช่น เสียหายมาก ให้ช่วยเหลือร้อยละ 70 ของราคาประเมินบ้าน เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ไทย–กัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนของประชาชนเกิดความเสียหายในหลายจังหวัด
อย่างไรก็ดี การให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามระเบียบและหลักเกณฑ์ในปัจจุบันอาจยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายกรณีที่บ้านเสียหายอย่างมาก หรือเสียหายทั้งหลัง ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก