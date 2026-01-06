รมว.ยธ.มอบนโยบาย ตร.ไซเบอร์ ลุยสกัดทุนการเมืองสีเทาช่วงเลือกตั้ง

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เพื่อมอบนโยบายและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในการเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์ตามนโยบายรัฐบาล
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า สืบเนื่องจากสภาพปัญหาการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เช่น การหลอกลวงออนไลน์หรือการพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมีผู้เสียหายกว่าปีละ 3.5 แสนราย มูลค่าความเสียหายภาพรวมปีละกว่า 25,000 ล้านบาท (ข้อมูลจากศูนย์ AOC ระหว่าง ม.ค.-ธ.ค.68) นับเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ นายกรัฐมนตรีจึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข โดยมีคำสั่งที่ 1/2568 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มอบหมายให้ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานอนุฯ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ อาทิ กระทรวงดีอี ปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตนได้ร่วมกับทุกหน่วย ขับเคลื่อนภารกิจการปราบปรามฯ อย่างเข้มข้น มีผลการปฏิบัติห้วงประมาณ 2 เดือน ( 27 ต.ค.- 1 ม.ค.68) สามารถจับกุมการกระทำผิดทางออนไลน์ทุกประเภทรวมกว่า 15,000 ราย แยกเป็นความผิดทางเทคโนฯ 14 ประเภท 6,400 ราย ซิมผีบัญชีม้า กว่า 1,700 ราย จับซิมบ๊อกซ์หรืออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม 21 ราย ติดตามทรัพย์สินคืนผู้เสียหายได้ 293 ราย (ข้อมูล ศปอส.ตร.) นอกจากนี้ ได้บูรณาการทุกหน่วยงาน มุ่งยกระดับการสืบสวนสอบสวน ติดตาม ตรวจสอบเครือข่ายผู้กระทำผิดอย่างเข้มข้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจปราบปรามผู้กระทำความผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการปราบปรามฯ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานคณะอนุกรรมการปราบปรามฯ ดังนั้น ตนในฐานะได้รับมอบหมายในครั้งนี้ จึงได้มาพบปะ หารือ และกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกับ บช.สอท. ในวันนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และรับฟังปัญหาข้อข้องในการทำงานเพื่อร่วมแก้ไข นอกจากนี้ ยังได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.สอท.ที่ร่วมปฏิบัติงาน ด้วยดีเสมอมา
พล.ต.ท.รุทธพล ย้ำว่า การขับเคลื่อนภารกิจครั้งนี้ ได้กำชับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยมุ่งเน้นปราบปรามสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอดีต สส. หรือ ผู้สมัคร สส.ในครั้งนี้ หากมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อขจัดทุนเทาที่อาจเข้ามาสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือการบริหารประเทศ หรือครอบงำหน่วยงานของรัฐ หากพื้นที่ใดพบว่ามี อดีต สส. หรือ ผู้สมัคร สส. หรือนักการเมือง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตนได้กำหนดผู้รับผิดชอบไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งจะได้หารือและพิจารณาร่วมกับ ผบช.สอท. และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง