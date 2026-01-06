ปี 68 ต่างชาติเที่ยวไทยไม่ถึง 33 ล้านคน ลดลง 7.23%

น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 32,974,321 คน ลดลง 7.23% จากปีที่ผ่านมา สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.53 ล้านล้านบาท ลดลง 4.71% จากปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย 4,520,856 คน จีน 4,473,992 คน อินเดีย 2,487,319 คน รัสเซีย 1,898,837 คน และเกาหลีใต้ 1,555,227 คน
สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (29 ธ.ค. 2568 ถึง 4 ม.ค. 2569) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชะลอตัวด้านการเดินทางในทุกกลุ่มตลาด ซึ่งเป็นแนวโน้มปกติหลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ โดยเดินทางเข้ามาลดลง 16.55% จากสัปดาห์ก่อนหน้า ส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์นี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 724,971 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 143,823 คน หรือ 16.55% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 103,567 คน
โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ มาเลเซีย 90,463 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 11.67% รัสเซีย 70,587 คน ลดลง 0.39% จีน 65,982 คน ลดลง 18.17% อินเดีย 48,584 คน ลดลง 22.92% และสหราชอาณาจักร 30,601 คน ลดลง 14.58% สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวในสัปดาห์นี้ (5 -11 ม.ค. 69) คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาลดลง แต่ยังคงมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ของภูมิภาคยุโรป และอเมริกา และการกระตุ้นและส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากยิ่งขึ้น
ส่วนภาพรวมการท่องเที่ยวต้นปี 2569 ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมตั้งแต่วันที่ 1-4 มกราคม ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น 376,391 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 18,158 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย 50,544 คน รัสเซีย 41,761 คน จีน 30,341 คน อินเดีย 24,885 คน และเกาหลีใต้ 15,935 คน
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยตลอดปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค.67 พบว่า มีจำนวนรวม 35.54 ล้านคน เพิ่มขึ้น 26.27% เทียบกับปี 2566 สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.67 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% เทียบกับปี 2566 โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน 6,733,162 คน มาเลเซีย 4,952,078 คน อินเดีย 2,129,149 คน เกาหลีใต้ 1,868,945 คน และรัสเซีย 1,745,327 คน