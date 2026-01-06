กกต.แจงขยายเวลาลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตไม่ได้ ติดเงื่อนไข กม.

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีเสียงเรียกร้องให้ขยายเวลาการลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขต ย้ำว่าไม่สามารถทำได้ เพราะเงื่อนไขเวลาที่ต้องทำตามกฎหมายกำหนด รวมถึงเรื่องธุรการอื่นๆ โดยการลงทะเบียนแค่เจียดเวลามา 3 นาที ก็ทำได้ หากบริหารจัดการให้ดี ทันแน่นอน
ทั้งนี้ ภาพรวมการลงทะเบียน เฉพาะวันสุดท้ายวานนี้ (5 ม.ค.) มีผู้ลงทะเบียนมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ทั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าพอใจ โดยมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 9 แสนคน และออกเสียงประชามตินอกเขต 1 ล้านคน
ส่วนจำนวนผู้ลงทะเบียนที่มีส่วนต่างกันค่อนข้างมากนั้น ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า มีประมาณ 2.2 ล้านคน ส่วนผู้ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขต มีทั้งหมด 1.6 ล้านคน ต่างกันประมาณ 6 แสนคน แต่อย่าไปคิดแทนว่าผู้ที่เลือกตั้งล่วงหน้าจะต้องออกเสียงประชามตินอกเขตด้วย