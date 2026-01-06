นายกฯ สั่งปรับเงื่อนไขเยียวยาบ้านเรือนเสียหายจากเหตุชายแดน

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง ไปพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทย-กัมพูชาให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามจริง
อย่างไรก็ตาม ให้พิจารณากำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับกรณีนี้เป็นการเฉพาะ เช่น เสียหายมากให้ช่วยเหลือ 70% ของราคาประเมินบ้าน
ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ไทย-กัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนของประชาชนเกิดความเสียหายในหลายจังหวัด อย่างไรก็ดี การให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามระเบียบและหลักเกณฑ์ในปัจจุบันอาจยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายกรณีที่บ้านเสียหายอย่างมาก หรือเสียหายทั้งหลัง ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก