เกาหลีใต้เตรียมออกมาตรการกักกันพิเศษ หลังไข้หวัดนกระบาดหนักมากกว่า 2 สายพันธุ์

ทางการเกาหลีใต้ประกาศว่า รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรการกักกันพิเศษในเดือนนี้เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก หลังพบการแพร่ระบาดพร้อมกันมากกว่า 2 สายพันธุ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้
ข้อมูลจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติกลาง (CDMH) เปิดเผยว่า พบการติดเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงแล้ว 32 กรณีที่ฟาร์มสัตว์ปีกหลายแห่ง และอีก 22 กรณีจากกลุ่มนกป่า นับตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาว โดยกรณีล่าสุดตรวจพบเมื่อวันจันทร์ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเมืองอิกซาน จังหวัดชอลลาเหนือ
หน่วยงานประจำจังหวัดได้ส่งทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินเบื้องต้นไปยังฟาร์มที่พบการระบาดเพื่อจำกัดการเข้า-ออก พร้อมดำเนินการตรวจสอบการแพร่ระบาด และบังคับใช้มาตรการกักกันฉุกเฉินต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
CDMH ระบุว่า มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนก 3 สายพันธุ์ ได้แก่ H5N1, H5N6 และ H5N9 ในฤดูหนาวปีนี้ ขณะที่สายพันธุ์ H5N1 ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีการแพร่ระบาดรุนแรงกว่าเมื่อปีก่อนอย่างน้อย 10 เท่า
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทางการเตรียมส่งเจ้าหน้าที่กักกันโรคไปยังฟาร์มไก่ไข่ 539 แห่งทั่วประเทศที่เลี้ยงไก่ไข่มากกว่า 50,000 ตัว เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นตลอดช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า
นอกจากนี้ ทางการยังมีแผนที่จะยกระดับความพยายามในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบนถนนใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของนกอพยพและฟาร์มสัตว์ปีก รวมถึงดำเนินการสุ่มตรวจรถบรรทุกสินค้าเกษตรที่เข้าสู่พื้นที่ฟาร์มอย่างเข้มงวดด้วย