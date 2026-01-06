โฆษก ทบ.เผยเขมรอ้างไม่ได้มีเจตนาใช้อาวุธยิงมาฝั่งไทย

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 07.40 น. ได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ได้ยินเสียงอาวุธไม่ทราบชนิดจากฝ่ายกัมพูชา จำนวน 1 นัด ยิงเข้ามาในเขตไทยบริเวณเนิน 469 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า เป็นการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดมาจากฝั่งกัมพูชา ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 นาย
จากนั้นหน่วยในพื้นที่ได้รับการประสานจากฝ่ายกัมพูชา อ้างว่าไม่ได้มีเจตนาใช้อาวุธยิงมาในฝั่งไทย กรณีดังกล่าวเป็นเพราะความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของกำลังพลฝ่ายกัมพูชาเอง ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ได้แจ้งเตือนฝ่ายกัมพูชาให้มีความระมัดระวัง พร้อมกำชับว่าหากเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดลักษณะเช่นนี้อีก ฝ่ายไทยอาจจำเป็นต้องปฏิบัติการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเอง ตามกฎการใช้กำลังในสัดส่วนที่เหมาะสม จึงขอให้ฝ่ายกัมพูชาได้เคร่งครัดต่อมาตรการหยุดยิง
พลตรี วินธัย กล่าวว่า กองทัพบกยังคงเตรียมพร้อม และมีแผนรองรับในทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อปกป้องอธิปไตย และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ราษฎรไทย ตลอดแนวชายแดนด้านกัมพูชา