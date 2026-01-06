xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 4 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 66,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.50 น. ครั้งที่ 4 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,850.00  บาท รับซื้อบาทละ 65,750.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,430.00 บาท