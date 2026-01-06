ผู้ว่าฯ กทม.มอบสายสะพาย–ให้โอวาทแก่คณะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2026

วันนี้ (6 ม.ค.) เวลา 10.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบสายสะพายและให้โอวาทแก่คณะผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2026 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดทุกคน พร้อมเน้นย้ำบทบาทของการเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่ดี ความสามารถ และพลังสร้างสรรค์ของคนเมือง เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและนานาชาติ
“ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร การประกวดครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของคนรุ่นใหม่ หัวใจของการประกวดอาจไม่ใช่เรื่องของการแพ้หรือชนะ แต่คือมิตรภาพ การได้มีเพื่อนใหม่ และการได้เปิดมุมมองให้กว้างไกลยิ่งขึ้น เพื่อนำประสบการณ์เหล่านี้ไปต่อยอดในการทำประโยชน์ให้กับสังคมและกรุงเทพมหานครต่อไป” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว
การพบปะครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2026 แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและสตรีรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคต