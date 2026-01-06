สดร.เผยคืน 10 ม.ค."ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี"

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า คืน 10 มกราคม นี้ "ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี" ปรากฏสุกสว่างตลอดคืน ชวนชมความสวยงามผ่านกล้องโทรทรรศน์ ฟรี ในงาน NARIT AstroFest 2026 มหกรรมดาราศาสตร์ในวันเด็กแห่งชาติที่หอดูดาว NARIT ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ
วันที่ 10 มกราคม 2569 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ (Jupiter Opposition) หมายถึง ตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ โลก และดาวพฤหัสบดี เรียงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน มีโลกอยู่ตรงกลาง ส่งผลให้ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี ห่างจากโลกประมาณ 633 ล้านกิโลเมตร
ในวันดังกล่าว เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ดาวพฤหัสบดีจะปรากฏสว่างทางทิศตะวันออก สังเกตได้ด้วยตาเปล่า นานตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า หากมองผ่านกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ที่มีกำลังขยายตั้งแต่ 30 เท่าขึ้นไป จะสามารถสังเกตเห็น “ดวงจันทร์กาลิเลียน” ทั้ง 4 ดวง ได้แก่ ไอโอ ยูโรปา แกนีมีด คัลลิสโต รวมถึง “แถบเมฆ” ที่สวยงามของดาวพฤหัสบดี และหากใช้กำลังขยาย 100 เท่าขึ้นไป จะสามารถเห็น “จุดแดงใหญ่” พายุหมุนยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 1.3 เท่า ได้อย่างชัดเจน
NARIT เตรียมตั้งกล้องโทรทรรศน์หลากหลายขนาด จัดกิจกรรมชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี ภายในงาน NARIT AstroFest 2026 มหกรรมดาราศาสตร์ครั้งใหญ่แห่งปี ในวันเด็กแห่งชาติ 2569 คืนวันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 18:00 - 22:00 น. ดูดาวฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ จุดสังเกตการณ์หลัก 5 แห่งทั่วประเทศ ดังนี้
- เชียงใหม่ : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่ โทร. 084-0882261
- โคราช : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา โทร. 086-4291489
- ขอนแก่น : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น โทร. 063-8921854
- ฉะเชิงเทรา : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โทร. 084-0882264
- สงขลา : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โทร. 095-1450411