"นิพิฏฐ์"เผยความชั่วร้าย 4 ประการของบ้านเมือง แก้ได้ด้วยการเมืองสุจริตเท่านั้น

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สิ่งชั่วร้าย 4 ประการ
1. การฮั้ว สว.ถ้าเป็นจริง จะกัดกร่อนระบอบประชาธิปไตยจนถึงแก่น
-เพราะ สว.จะไปแต่งตั้ง กกต. ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต
-สว. จะไปแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้รับความเชื่อถือเรื่องความเป็นกลาง
-สว. จะไปแต่งตั้ง ปปช. ทำให้การแก้ปัญหาการทุจริต ของข้าราชการและนักการเมืองไม่ได้ผล
2. เลือกตั้งโดยการซื้อเสียง นำเงินเทามาซื้อเสียง เป็นการเข้าสู่อำนาจรัฐโดยไม่สุจริต รัฐบาลก็จะกลายเป็นรัฐบาลสีเทา
3. กระบวนการยุติธรรมที่ซื้อได้ ข่าวการให้สิน บนปปช. แสดงให้เห็นว่าการทุจริต ลุกลามเข้าไปถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้ว
4. ระบบทุนนิยมสามานย์ ทำให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจคนจนจะยิ่งจน ส่วนคนรวยจะยิ่งรวย
ความชั่วร้าย ทั้ง 4 ประการของบ้านเมือง แก้ได้ด้วยการเมืองสุจริตเท่านั้น
แล้วใครจะทำ?