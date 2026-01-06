‘บิ๊กป้อม’ไขก๊อกหัวหน้าพลังประชารัฐ พรรคแต่งตั้ง‘ตรีนุช’นั่งหัวหน้าคนใหม่

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ลงนามลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติแต่งตั้ง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่
ขณะที่ พล.อ.ประวิตร ยังคงอยู่ช่วยงานพรรคในเบื้องหลัง โดยจะดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำงานของพรรคต่อไป
ส่วนสาเหตุการตัดสินใจลาออกมาจากปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเมืองอื่นใด