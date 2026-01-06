กรมคุมประพฤติสรุปผล 7 วันคุมเข้มปีใหม่ พบมีคดีเข้าสู่ระบบ 4,794 คดี ลดลงจากปีก่อนกว่า 28%

วันนี้ (6 ม.ค.) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสรุปยอดคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติในช่วง “7 วันควบคุมเข้มข้นปีใหม่ 2569” ประจำวันที่ 5 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของมาตรการควบคุมเข้มงวด พบว่า มีคดีเข้าสู่ระบบทั้งสิ้น 858 คดี โดยแบ่งเป็น ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 800 คดี คิดเป็นร้อยละ 93.24 ขับเสพ จำนวน 57 คดี คิดเป็นร้อยละ 6.64 และ ขับรถประมาท จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.12 ขณะที่ยอดคดีสะสมตลอด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 รวมทั้งสิ้น 4,794 คดี แบ่งเป็น
- ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 4,531 คดี คิดเป็นร้อยละ 94.51
- ขับรถประมาท จำนวน 5 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.11
- ขับเสพ จำนวน 256 คดี คิดเป็นร้อยละ 5.34
- ขับซิ่ง จำนวน 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.04
เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติคดีสะสม 7 วันช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 6,317 คดี พบว่าในปีนี้ มีจำนวน 4,531 คดี ลดลง 1,786 คดี คิดเป็นร้อยละ 28.27 ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. นนทบุรี จำนวน 348 คดี 2. กรุงเทพมหานคร จำนวน 321 คดี และ สมุทรปราการ จำนวน 250 คดี
สำหรับในช่วง 7 วันที่มีการควบคุมเข้มข้น สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามสถานที่ต่างๆ โดยให้บริการประชาชนแจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น เครื่องดื่ม อำนวยความสะดวกจราจร ที่จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 296 จุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ภาคีเครือข่าย และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 3,043 คน และกิจกรรมร่วมสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบเรียลไทม์
อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติให้ความสำคัญกับการแก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดอย่างเป็นระบบ โดยผู้กระทำผิดคดีขับรถขณะเมาสุราทุกรายที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ จะต้องผ่านการคัดกรองและประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูง จะได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในระยะยาว พร้อมกันนี้ ผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด อาทิ การรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ และการเข้าร่วมกิจกรรมบริการสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบและความสูญเสียจากการเมาแล้วขับ เช่น การช่วยดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุในสถานพยาบาล รวมถึงกิจกรรมเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้ หากผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด กรมคุมประพฤติจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยรายงานศาลเพื่อพิจารณานำโทษจำคุกที่รอการลงโทษมาบังคับใช้ต่อไป เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน