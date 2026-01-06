‘จุลพันธ์’อ้อนเสื้อแดงกาฬสินธุ์ให้คิดถึงวันต่อสู้ด้วยกัน ฝากกาพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค

วานนี้ ( 5 ม.ค.) เวลา 17.00 น. บรรยากาศเพื่อไทยออนทัวร์ปราศรัยอีสาน เวทีที่ 4 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกฯ ในตอนท้ายของการปราศรัย นายจุลพันธ์ได้พบกับมวลชนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งที่ใส่เสื้อแดงมาร่วมฟังปราศรัยกันอย่างคึกคัก ทำให้นายจุลพันธ์นึกถึงบรรยากาศวันร่วมชุมนุมในวันก่อน จึงได้กล่าวขึ้นกับพี่น้องมวลชนว่า
“ตนเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ คือคนเสื้อแดงที่เคยออกไปต่อสู้กับพรรคเพื่อไทย อยากขอให้กลับบ้านท่านหยิบเสื้อแดงขึ้นมา และรำลึกถึงวันที่เราหลบกระสุนด้วยกัน วันที่เรามาฟังแกนนำคนเสื้อแดงร่วมกัน ความผูกพันมันไม่ไปไหน ในอีก 30 วันข้างหน้า การเลือกตั้งจะมาถึง ตนเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะก้าวสู่สภาฯ และนำนโยบายไปขับเคลื่อนเพื่อประชาชน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เราจะเข้าคูหาเลือกเบอร์ 3 ให้นายชนะวุธ เป็น สส. และเลือกเบอร์ 9 ส่งศ.ดร.ยศชนัน เป็นนายกฯ และเราจะเดินเดินหน้านโยบายพาประเทศไปข้างหน้าด้วยกัน”