หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 1.06 จุด มูลค่าซื้อขาย 7,732.34 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 1,278.99 จุด ปรับลง 1.06 จุด หรือ 0.08% มูลค่าซื้อขาย 7,732.34 ล้านบาท 