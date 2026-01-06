"สมชัย"เผยทำไมประชามติพร้อมเลือกตั้ง กกต.ยังใช้เงินถึง 3,000 ล้านบาท

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทำไม ประชามติพร้อมเลือกตั้ง กกต. ยังต้องใช้เงินทำประชามติ ถึง 3,000 ล้านบาท
แม้ กกต. จะไม่ยอมพูดให้ชัดเจนว่า การจัดประชามติคราวนี้ ใช้เงินเท่าไร แต่พอประมาณการจากงบทั้งหมดที่ขอรัฐบาล 8,900 ล้าน หักค่าใช้จ่ายในการจัดเลือกตั้งที่เคยใช้ในปี62 5,900 ล้าน เป็นตัวเลขค่าจัดประชามติกลม ๆ ได้ 3,000 ล้านบาท
ทำไมจัดพร้อมเลือกตั้งยังต้องใช้เงินถึงเฉียด ๆ 3,000 ล้านไปดูระเบียบของ กกต. ที่ออกมาจะได้คำตอบ
1. การจัดเลือกตั้ง กับการจัดออกเสียงประชามติ ใช้กรรมการประจำหน่วยคนละชุดกัน โดย มี กปน.เลือกตั้ง 9 คน ส่วน กปน. ประชามติ 5 คน
2. มีการขึ้นค่าตอบแทน กปน. จาก 650 บาท เป็น 800 บาท
3. มีการขึ้นค่าตอบแทน ประธานเขต และ ผอ. เขต จาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาทต่อเดือน (จ่าย 2 เดือน)
4. มีการขึ้นค่าตอบแทน กรรมการเขต จาก 12,000 บาท เป็น 22,000 บาทต่อเดือน (จ่าย 2 เดือน)
5. มีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น การพิมพ์เอกสารแจกจ่ายตามบ้าน การพิมพ์บัตรออกเสียง การจัดส่งบัตร ฯลฯ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ที่ต้องมี กปน. เลือกตั้ง 9 คน และ กปน.ประชามติ 5 คน การจัดหน่วยจึงต้องแยกหน้าที่ของ กปน. 2 ชุดให้ทำหน้าที่แตกต่างกัน เดี๋ยวโดนหาว่า ไม่ทำงาน
วันที่ 8 ก.พ. 2569 วันเลือกตั้งและวันออกเสียงประชามติ เมื่อเราไปถึงหน่วยเลือกตั้ง เราจะพบเต๊นท์ที่ขยายเป็น 2 เท่า เจอ กปน. 2 ชุดแยกกันทำงาน ต้องเข้าคิว 2 ครั้ง ตรวจชื่อแสดงตนด้วยบัตรประชาชน 2 รอบ รับบัตร 2 ครั้ง เข้าคูหากาบัตร 2 ที แทนที่จะใช้ กปน. ชุดเดียวทำครั้งเดียว และ สะดวกต่อประชาชน
จะดีใจหรือเสียใจดีที่เขาทำงานคุ้มค่าแบบนี้