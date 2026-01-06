xs
เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 66,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.04 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,750.00  บาท รับซื้อบาทละ 65,650.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,339.04 บาท