สดร.เผยปรากฏการณ์ดาราศาสตร์น่าติดตาม มกราคม 2569

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์น่าติดตาม
มกราคม 2569
4 ม.ค.
- โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปี
(ประมาณ 147 ล้านกิโลเมตร)
-ดาวพฤหัสบดีเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันตก) © 02:30 น. - รุ่งเช้า
- ดาวพอลลักซ์เคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันตก) 9 04:00 น. - รุ่งเช้า
6 ม.ค.
-ดาวเรกูลัสเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันออก) 21:15 น. - รุ่งเช้า
10 ม.ค.
ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี
ทิศตะวันออก ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า – รุ่งเช้า
11 ม.ค.
-ดาวสไปกาเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันออก) → 00:45 น. - รุ่งเช้า
15 ม.ค.
-ดาวแอนทาเรสเคียงดวง
ดาวแอนทาเรสเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) 04:00 น. - รุ่งเช้า
23 ม.ค.
ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันตก)
9 ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า - 21:50 น.
31 ม.ค. ดาวพฤหัสบดี และดาวพอลลักซ์เคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า – รุ่งเช้า