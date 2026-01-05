กรมอุทยานฯ เผยยอด นทท.ช่วงปีใหม่ทะลุ 1.2 ล้านคน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยตัวเลขที่น่าประทับใจว่า ตลอดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2569 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ ทั่วประเทศ 1,219,740 คน ในช่วง 5 วันตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569
ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้อนความสำเร็จของนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มอบของขวัญปีใหม่พิเศษให้ประชาชนชาวไทยด้วยการยกเว้นค่าบริการเข้าชมทุกแห่งทั่วประเทศเป็นเวลาเต็ม 5 วัน โดยเมื่อปีที่แล้วยกเว้นเฉพาะชาวไทยเพียง 2 วัน ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนอุทยานแห่งชาติถึง 1,046,494 คน วนอุทยาน 36,352 คน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 33,025 คน สวนพฤกษศาสตร์ 26,500 คน และสวนรุกขชาติ 8,922 คน
สำหรับจุดหมายปลายทางยอดนิยม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงเป็นที่หนึ่งในใจนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ด้วยยอดผู้เยี่ยมชมสูงถึง 121,169 คน ตามมาด้วยอุทยานแห่งชาติคลองลาน 40,109 คน และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่มียอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น 38,867 คน ขณะที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีนักท่องเที่ยว 35,204 คน และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ที่มีทะเลสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 33,318 คน ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยให้ความสำคัญกับการใช้เวลาช่วงปีใหม่กับธรรมชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นป่าเขา ทะเล หรือภูเขาสูง
กรมอุทยานฯ ไม่ได้มอบแค่ความงามของธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ด้วยการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินกว่า 320 จุดทั่วประเทศ กระจายอยู่บนเส้นทางสายหลักและสายรอง โดยเฉพาะในพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญ เช่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา ภูเก็ต และสตูล แต่ละจุดบริการพร้อมด้วยห้องน้ำสะอาด น้ำดื่ม กาแฟ ขนม และจุดพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไกล นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตลอดช่วง 5 วัน มีรายงานอุบัติเหตุในอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 77 ครั้ง โดยเป็นอุบัติเหตุสำคัญ 15 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 22 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แม้จะยกเว้นค่าบริการเข้าชม ทำให้รายได้อุทยานแห่งชาติลดลง 16,751,081 บาท หรือคิดเป็น 29.25% จากปีที่แล้ว โดยมีรายได้สะสม 5 วันอยู่ที่ 40,522,271 บาท แต่สิ่งที่กรมอุทยานฯ ได้รับกลับมาคือ การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนอย่างแท้จริง เพราะตลอดช่วงเทศกาล กรมอุทยานฯ ได้ผลักดันโครงการ "ขยะคืนถิ่น" อย่างจริงจัง รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำขยะกลับบ้านเพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่อุทยาน พร้อมกับการรณรงค์ "ขยะอาหารเป็นศูนย์" (Zero Food Waste) เพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะอินทรีย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และที่พิเศษกว่านั้นคือ ของขวัญปีใหม่ที่แท้จริงที่กรมอุทยานฯ มอบให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนนั่นคือ กล้าไม้มงคลหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นตะแบก แคนา คูน กัลปพฤกษ์ และกล้ากาแฟ เพื่อให้นักท่องเที่ยวนำกลับไปปลูกที่บ้าน เป็นการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย และสร้างความตระหนักว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การไปพักผ่อน แต่ยังเป็นการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติอีกด้วย
อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างโอกาสให้ครอบครัวชาวไทยได้ใช้เวลาร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติ ได้สัมผัสความงดงามของป่าเขาและทะเลที่เป็นมรดกของชาติ และสร้างความทรงจำดีๆ ในช่วงเวลาพิเศษของปีใหม่ การที่คนไทยกว่า 1.2 ล้านคนเลือกที่จะใช้เวลาวันหยุดยาวกับธรรมชาติ แทนที่จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือสถานบันเทิง นับเป็นสัญญาณที่ดีว่า สังคมไทยกำลังหันกลับมาให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยวอุทยานฯ ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไปได้ทุกที่ เที่ยวฟรี 5 วัน" โดยหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์ และร่วมกันเป็นผู้พิทักษ์รักษามรดกล้ำค่านี้ไว้สำหรับลูกหลานชาวไทยในอนาคต