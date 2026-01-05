รฟท.สรุปภาพรวมเดินทางช่วงปีใหม่ ชี้การให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น รองรับผู้โดยสารได้ตามแผน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานสรุปภาพรวมการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ตลอดระยะเวลา 10 วัน ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 พบว่าประชาชนยังคงเลือกใช้บริการรถไฟอย่างต่อเนื่อง การให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และปลอดภัย สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ตามแผน
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 การรถไฟฯ ได้ดำเนินมาตรการอำนวย
ความสะดวก โดยให้บริการขบวนรถ เฉลี่ยวันละ 210 ขบวน และเพิ่มตู้โดยสารในขบวนรถเที่ยวปกติทุกเส้นทาง พร้อมจัดเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ รวมจำนวน 18 ขบวน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เพียงพอ ส่งผลให้ภาพรวมการเดินรถเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
ส่วนยอดรวมของผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทั้งระบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 –
4 มกราคม 2569 มีจำนวนทั้งสิ้น 948,416 คน เป็นผู้โดยสารขบวนรถปกติ 931,745 คน และขบวนรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสาร อีก 16,671 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 470,189 คน ขาออก 478,227 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ มีผู้โดยสารเดินทางจำนวน 310,293 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 251,228 คน สายเหนือ 181,265 คน สายตะวันออก 108,876 คน สายมหาชัย 77,983 คน และสายแม่กลอง 18,771 คน
อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการตลอดช่วงเทศกาล โดยได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจความพร้อมของพนักงานประจำขบวน การตรวจสอบสภาพรถจักรและตู้โดยสารก่อนออกเดินทาง การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจุดสำคัญ รวมถึงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร
ท้ายนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้การเดินทางไปด้วยความเรียบร้อยและอุ่นใจ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 1690 หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย” ตลอด 24 ชั่วโมง