"ดร.อานนท์"เผยเหตุผลทำไมพรรคส้มถึงเป็นภัยความมั่นคงของชาติ

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าทำไมพรรคส้ม ถึงเป็นภัยความมั่นคงของชาติ และหากได้มีอำนาจรัฐจะนำไปสู่การสิ้นชาติได้
รศ. ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (ความเห็นส่วนตัวของผม ไม่เกี่ยวกับนิด้า)
ผมจำเป็นต้องเขียนบทความนี้ หลังจากได้อ่าน บทความของคุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ที่เขียนได้ดีและลึกซึ้งมาก
ผมเพิ่งเข้าใจความคิดของตัวเองอย่างถ่องแท้ เพราะคุณชูวิทย์นี่แหละครับ ต้องกราบขอบคุณและขอคารวะคุณชูวิทย์เป็นอย่างยิ่ง
หนึ่ง พรรคนี้มีแนวคิดเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างชัดเจน มีความพยายามจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ พยายามจะยกเลิก แก้ไข มาตรา 112 ป. อาญา และด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอด
สอง พรรคนี้ มีการกระทำด้อยค่ากองทัพ ตัดงบประมาณของกองทัพให้กองทัพอ่อนแอที่สุด เพื่อกระทบไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งองค์จอมทัพไทย การเซาะกร่อนบ่อนทำลายกองทัพให้อ่อนแอที่สุด ให้กองทัพแตกแยก ด้วยคำว่าทหารชั้นผู้น้อย ด้วยการดูแคลนกองทัพด้วยคำว่า ไปรบกับใครก็แพ้ และด้วยการตั้ง
คำถามว่า ทหารมีไว้ทำไม ทั้ง ๆ ที่กองทัพและทหารสละชีพปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ จากอริราชศัตรู
สาม พรรคนี้พยายามส่งเสริมลัทธิชังชาติ ทำให้คนไม่รักชาติ ดูถูกชาติตนเอง
สี่ พรรคนี้ดูถูกพระปรีชาญาณด้านนโยบายการต่างประเทศไผ่ลู่ลม ของพระปิยมหาราช ที่ทำให้ชาติไทยดำรงเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ แต่กลับสนับสนุนนโยบายที่ตนเองเรียกว่าการทูตหลังตรง แต่กลับเรียกร้องให้ประเทศไทยไปยอมก้มเลียตูดชาติมหาอำนาจเพียงชาติเดียว
ห้า พรรคนี้ทำลายค่านิยม ประเพณี อันดีงามในสังคมไทย ก้าวร้าว ด่าทอ บูลลี่ ทำให้สังคมป่าเถื่อน ทำให้ขาดความรู้รักสามัคคี แต่ใครก็ห้ามวิจารณ์หรือบูลลี่พรรคนี้ sex worker ซ่องเสรี เอวีร่วมเพศเสรี คาสิโนออนไลน์เสรี สุราเสรี ฯลฯ
หก พรรคนี้ทำลายสถาบันครอบครัว มีนักการเมืองระดับจิตวิญญาณพรรค เชื้อเชิญเยาวชนให้กระด้างกระเดื่อง ไม่เคารพนับถือพ่อแม่
เจ็ด พรรคนี้ สนับสนุนลัทธิสิทธิ เรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ จนเกินขอบเขต woke ไม่สุดสิ้น นำไปสู่ความแตกแยกของสังคม กระทั่งผ้าอนามัยก็ต้องได้ฟรี จะให้ใช้นางสาวนำหน้าผู้ชายที่แปลงเพศแล้ว ทั้งหมดเกินเลยความเหมาะสม สร้างความแตกแยกร้าวลึกในสังคม จนทำลายความมั่นคงและเสถียรภาพของสังคม และทำให้ประชาชนขาดความเสียสละ จิตอาสา เรียกร้องจนละเลยหน้าที่ของตน
แปด พรรคนี้เข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนและขบวนการ BRN ทั้ง ๆ ที่ราชอาณาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ แต่กลับอ้างในเรียกเสรีภาพในการกำหนดตนเอง (Self-determination) อันนำไปสู่การแยกประเทศของติมอร์-เลสเต
ผมมีความหวั่นเกรงมากว่าหากพรรคนี้ ได้เข้าสู่อำนาจรัฐ ผ่านการเลือกตั้ง ประเทศไทยจะสิ้นชาติ เพราะพฤติกรรมที่ผ่านมา ล้วนแล้วแต่เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ในสายตาของผม พิสูจน์ได้จาก digital footprint จำนวนมหาศาล ที่ไม่ว่าจะพลิกลิ้นโกหกอย่างไร ก็เกินกว่าจะแก้ไข เยียวยาได้
ข้อสรุปของผม จึงมีเพียงว่า
ไม่อยากสิ้นชาติอย่าเลือกพรรคส้ม
#ไม่อยากสิ้นชาติอย่าเลือกพรรคส้ม