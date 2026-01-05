xs
xsm
sm
md
lg

"นิพิฏฐ์"ชี้การป้องกันซื้อสิทธิขายเสียงต้องเริ่มจาก ขรก. -กำนัน -ผญบ.ช่วยให้ความรู้วิกฤตจากเงินเทา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ป้องกันการซื้อสิทธิ-ขายเสียง ต้องเริ่มจากข้าราชการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการทั้งที่ยังรับราชการอยู่หรือเกษียณไปแล้ว ช่วยให้ความรู้ ให้เห็นวิกฤติชาติจากเงินเทา