ทภ.1 แจงความคืบหน้าจัดการพื้นที่ชายแดน ย้ำดำเนินการในอธิปไตยของไทย

กองทัพภาคที่ 1 ขอเรียนชี้แจงความคืบหน้าการปฏิบัติ ภายหลังการลงนามในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (GBC) เมื่อ 27 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพา ได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงฯ อย่างเคร่งครัด ปัจจุบันได้ดำเนินการในการจัดระเบียบพื้นที่ ทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา, พื้นที่บ้านหนองจาน และหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มีรายละเอียดดังนี้
- การสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 และชุดทำลายล้างวัตถุระเบิด กองพันสรรพวุธกระสุนที่ 21 บชร.1 (ทลร.พัน.สพ. กระสุน.21) ได้ดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดสร้างพื้นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย และอนุญาตให้ประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้านสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้
- การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีการรุกล้ำมายังอธิปไตยไทย โดยชุดทหารช่าง ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ ทั้ง 3 พื้นที่เรียบร้อยแล้ว
- การวางตู้คอนเทนเนอร์ริมแนวชายแดน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนและมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ในพื้นที่ บ.หนองจานและหนองหญ้าแก้ว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ บ.คลองแผง อยู่ระหว่างเตรียมลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเข้ามาวางริมแนวชายแดนตามแผน
- การทำที่มั่นและเสริมสร้างความแข็งแรงของที่มั่น ทั้ง 3 พื้นที่ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย เพื่อจัดเตรียมพื้นที่และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ตลอดจนเพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้สามารถให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว, ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว, ทหารพราน, ตำรวจตระเวนชายแดน, ส่วนราชการท้องถิ่น, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนพื้นที่ชายแดนที่เข้าใจสถานการณ์และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสำรวจและเร่งให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ที่ผ่านมา
กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันการดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ และการสร้างสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement และยืนยันดำเนินการในพื้นที่อธิปไตยของไทย เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ