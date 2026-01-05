xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 20.38 จุด มูลค่าซื้อขาย 45,727.04 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยที่ระดับ 1,280.05 จุด ปรับขึ้น 20.38 จุด หรือ +1.62 มูลค่าซื้อขาย 45,727.04 ล้านบาท