ผู้ใช้ทางเตรียมใช้ “M-FLOW เวอร์ชันใหม่” สมัครง่าย จ่ายสะดวก เริ่มพรุ่งนี้

กรมทางหลวงเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “M-Flow เวอร์ชันใหม่” อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 มกราคม 2569 ภายใต้แนวคิด “ลีน เร็ว ง่ายขึ้น” ปรับปรุงระบบให้ใช้งานสะดวก ลดขั้นตอนการลงทะเบียนและการกรอกข้อมูลที่ไม่จำเป็น พร้อมรองรับการขยายการให้บริการบนมอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี และสายอื่นๆ ในอนาคต
ระบบ M-Flow ช่วยให้ผู้ใช้ทางผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางได้โดยไม่ต้องหยุดรถ ไม่ต้องใช้เงินสดหรือรับบัตรผ่านทาง ประชาชนสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานแอปฯ “MFlowThai” เวอร์ชันใหม่ ได้ทั้งระบบ iOS , Android และเว็บไซต์ www.mflowthai.com ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนกรมทางหลวง 1586 และ M-Flow Call center 1586 กด 1 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)