วันสุดท้าย! ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า สส. และออกเสียงประชามตินอกเขต

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า วันสุดท้ายภายใน 5 ม.ค.นี้ (ก่อน 24.00 น.) ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า สส. และออกเสียงประชามตินอกเขต คนไกลบ้านต้องรู้ ลงทะเบียน 2 ครั้ง / ใช้สิทธิ 2 วัน
สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ (ไม่สามารถกลับไปใช้สิทธิตามภูมิลำเนาได้ในวันลงคะแนน) ต้องลงทะเบียนดังนี้
1.ลงทะเบียน เลือกตั้ง สส. ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง / ในเขตเลือกตั้ง / นอกราชอาณาจักร (ถึงวันที่ 5 ม.ค.69) ใช้สิทธิวันที่ 1 ก.พ. 2569 เวลา 08.00–17.00 น. ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ต้อง walk in ณ ฝ่ายทะเบียน สนข.เท่านั้น (ไม่มีออนไลน์)
2.ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียง/นอกราชอาณาจักร (ถึงวันที่ 5 ม.ค.69)
ใช้สิทธิวันที่ 8 ก.พ. 2569 เวลา 08.00–17.00 น.
-ไม่มีการออกเสียงประชามติล่วงหน้า
- ที่เลือกตั้งกลางออกเสียงนอกเขตออกเสียง ของ กทม. ลงทะเบียนได้เฉพาะกรณีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น
สำคัญมาก เปิดลงทะเบียนถึง 5 ม.ค. 2569 เท่านั้น (ปิดระบบเวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)
ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/
แอป Smart Vote หรือ ThaID
วันสำคัญการใช้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหน้า สส. : 1 ก.พ. 69
เลือกตั้งทั่วไป สส. + ประชามติ : 8 ก.พ. 69
สอบถามได้ที่ สายด่วน กกต. 1444
ใช้สิทธิให้ครบ รักษาสิทธิของคุณเพราะ 1 เสียงของคุณ มีความหมายต่อประชาธิปไตย