xs
xsm
sm
md
lg

"เต้ มงคลกิตติ์"ชี้ถ้าได้เป็นนายกฯ ไทยมีนิวเคลียร์ได้ถึง 10 ลูก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคทางเลือกใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า นิวเคลียร์ลูกละราคาต่ำๆ 640 ล้านบาท ไทย สามารถมีได้ถึง 10 ลูก ถ้ามีนายกรัฐมนตรี ชื่อ เต้ มงคลกิตติ์