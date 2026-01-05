พท.เปิดศูนย์ปราบโกงเลือกตั้ง เปิดช่องประชาชนส่งข้อมูลหลักฐานการทุจริตให้พรรคได้ทุกช่องทาง

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง สส. พรรคเพื่อไทย และ นายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว
นายชูศักดิ์ กล่าวว่า จากสภาพการเมืองที่ผ่านมา และสถานการณ์การเลือกตั้งในปัจจุบัน พรรคเพื่อไทยประเมินว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้น และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้ปัจจัยนอกระบบ โดยเฉพาะการซื้อเสียง เข้ามากำหนดผลการเลือกตั้งไม่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชน
ด้วยเหตุนี้ พรรคเพื่อไทยจึงได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง สส. ขึ้นโดยเชิญผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเลือกตั้ง ทั้งนักกฎหมาย อดีตข้าราชการเข้ามาร่วมทำงาน เพื่อทำหน้าที่รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในทุกพื้นที่
โดยกระบวนการทำงานของศูนย์ หากมีผู้พบเห็นการทุจริต หรือมีเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งก็สามารถส่งข้อมูลมาทางพรรคได้ เมื่อพรรคได้รับข้อมูลแล้ว จะนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ หากพบว่ามีมูลความจริง และมีพยานหลักฐานชัดเจน ก็จะมีการดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวมถึงส่งข้อมูลให้กองโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวต่อสาธารณชน
นายชูศักดิ์ กล่าวย้ำว่า กระบวนการนี้เป็นไปเพื่อทำให้การทุจริตเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ยาก และทำให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
ด้านนายกฤช กล่าวเพิ่มว่า ประชาชนที่พบเห็นการทุจริตเลือกตั้งสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามายังระบบของพรรคเพื่อไทยได้โดยตรง เมื่อพรรคได้รับข้อมูลแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรอง หากข้อมูลไม่มีมูลเพียงพอจะถูกแยกออก แต่หากมีมูล มีชื่อผู้ร้อง มีภาพถ่าย คลิปเสียง หรือคลิปวิดีโอเหตุการณ์อย่างชัดเจน พรรคจะประสานให้ผู้แจ้งเหตุไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสถานีตำรวจในพื้นที่ พร้อมทั้งนำข้อมูลส่งให้ กกต. และส่งต่อให้กองโฆษกพรรคเพื่อไทยเพื่อใช้ในการแถลงข่าว
สำหรับกรณีที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจน พรรคจะส่งเรื่องให้ทีมงานพรรคเพื่อไทยในพื้นที่เฝ้าระวัง ติดตาม และรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเหตุ พรรคเพื่อไทยจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อสื่อมวลชน เพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งข้อมูล
โดยประชาชนสามารถส่งข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 090-971-9404 หรือช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล พรรคเพื่อไทย @pheuthaiparty รวมถึงเว็บไซต์ eiw.ptp.or.th
นายชูศักดิ์ กล่าว่า ความสำเร็จของกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชน ในการร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจสอบ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การตั้งศูนย์ครั้งนี้จะถือเป็นการก้าวก่ายการทำงานของ กกต. หรือไม่ ชูศักดิ์ ระบุว่า การทำงานนี้ไม่ได้เป็นการก้าวก่าย แต่เป็นการให้ความร่วมมือกับการ กกต. ในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง ถือเป็นการเสริมพลังให้กับ กกต. มากกว่า