ยอด ปชช.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพต่อเนื่องกว่า 4.3 แสนคน

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พี่น้องประชาชนยังคงเดินทางมาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดี โดยมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 431,862 คน
กรุงเทพมหานครได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย สมพระเกียรติ ทั่วถึง และปลอดภัย
- สะดวก: มีจุดพักคอย รถกอล์ฟ และวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
- พร้อม: บริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยให้ข้อมูล
- ใส่ใจ: มีจุดบริการยืม-คืนเครื่องแต่งกายสุภาพ (กรณีแต่งกายไม่ครบถ้วน)
- ปลอดภัย: ดูแลทั้งการจราจร หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และความสะอาดรอบพื้นที่
สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 4 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 - 10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 - 16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 - 18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 - 21.00 น.
กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ประชาชนเข้าจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา 07.30 - 20.30 น.
ข้อแนะนำการแต่งกาย: สวมชุดสุภาพสีดำหรือขาว (งดยีนส์/แขนกุด/กระโปรงสั้น) สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่า เพื่อความรวดเร็วในการผ่านจุดคัดกรอง