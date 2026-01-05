ศปถ.กำชับจังหวัดบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เร่งตรวจสอบผู้ใช้รถสาธารณะที่อาจตกค้าง

วันนี้ (5 ม.ค. ) เวลา 10.15 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ประจำวันที่ 5 มกราคม 2569 เกิดอุบัติเหตุ 175 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 174 คน ผู้เสียชีวิต 27 ราย สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วัน ของการรณรงค์ (30 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,364 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 1,313 คน ผู้เสียชีวิต รวม 241 ราย กำชับจังหวัดเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและดูแลความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรในเส้นทางสายหลัก - สายรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับ ตลอดจนตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาจคกค้างในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน ท่าเทียบเรือ และสถานีรถไฟทุกแห่ง เพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 และประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 5 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่หกของการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 175 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 174 คน ผู้เสียชีวิต 27 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 32.57 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 30.86 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 68.58 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 84.57 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 49.14 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 22.29 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 09.01 - 12.00 น. ร้อยละ 17.71 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 20 - 29 ปี ร้อยละ 18.91 โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นราธิวาส (12 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นราธิวาส (12 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เพชรบูรณ์ (3 ราย)
สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วัน (30 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,364 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 1,313 คน ผู้เสียชีวิต รวม 241 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ ภูเก็ต (50 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ ภูเก็ต (53 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (20 ราย) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 7 จังหวัด
โดยในวันนี้ (5 ม.ค. 69) กรมทางหลวงชนบท ได้รายงานสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงชนชบทในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69 ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 69 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 143 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 148 คน ผู้เสียชีวิต จำนวน 25 ราบ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้น เกิดจากกรขับรถเร็ว จำนวน 58 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.56 รองลงมาดื่มแล้วขับ จำนวน 32 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.32 และตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด จำนวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.79 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสูด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จำนวน 134 คัน คิดเป็นร้อยละ 71.66
นายสหรัฐ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ (5 ม.ค.) ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคต่าง ๆ แล้ว ขณะเดียวกัน อาจยังมีประชาชนบางส่วนที่หยุดต่อเนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดินทางกลับในวันนี้ ศปถ. จึงได้กำชับให้ทุกจังหวัด และหน่วยงานทุกภาคส่วน ยังคงดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นา โดยเฝ้าระวังป้องกันและบังคับใช้กฎหมายจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งจุดบริการประชาชน การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดพักรถ เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะการขับรถเร็วและการง่วงหลับใน เนื่องจากผู้ขับขี่อาจพักผ่อนไม่เพียงพอหรือขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรุนแรงได้ รวมถึงดูแลความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรในเส้นทางสายหลัก สายรอง ทางลัด ทางเลี่ยง เส้นทางเชื่อมต่อถนนสายหลักที่มุ่งสู่กรุงเทพฯ เพื่อให้การจราจรคล่องตัว ลดการแออัด เนื่องจากวันนี้เป็นวันทำงานปกติ
อีกทั้งยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสาร รถโดยสารสาธารณะ และรถขนส่งสินค้า รวมถึงสภาพรถและระบบความปลอดภัยก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในการเดินทาง ตลอดจนตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ยังคงตกค้างในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน ท่าเทียบเรือ และสถานีรถไฟทุกแห่ง เพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ จากการติดตามพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงกรุงเทพมหานคร ให้เฝ้าระวังอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยง จึงขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเสี่ยงน้ำทะเลหนุนสูง หลีกเลี่ยงการขับรถผ่านและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวด้วย
ทัเงนี้ ประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง และไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป