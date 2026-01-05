สปสช.มอบของขวัญปีใหม่ 2569 “ขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้งปี - เสริมสิทธิผู้ประกันตน ม.40”

สำนักงานประกันสังคม มอบของขวัญปีใหม่ 2569 ให้แก่ผู้ประกันตน โดยเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์สำคัญ 2 เรื่อง เพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ได้แก่
- ขยายการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป จากเดิมเฉพาะช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. เป็นให้บริการตลอดทั้งปี เริ่มปี 2569
- เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ครอบคลุมการเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงระบบใบรับรองแพทย์ดิจิทัล “หมอพร้อม” กับระบบเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนมาตรา 40 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเบิกสิทธิประโยชน์ ช่วยให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมยิ่งขึ้น