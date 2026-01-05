"เทพไท"วิเคราะห์เลือกตั้ง ปชป.ภาคใต้ ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ 1ชัวร์ แต่ ส.ส.เขตยังยากอยู่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ปชป.ภาคใต้
ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ 1ชัวร์ ส.ส.เขตยังยากอยู่
ถ้าจะวิเคราะห์ผลการสำรวจของนิด้าโพลเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ปี 2569 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผลปรากฏว่า ประชาชนจะเลือกนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ สูงถึง 40.67% ในขณะที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคอื่นๆ เช่น นายอนุทินชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย 12.56% นายณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคประชาชน 11.43% ซึ่งถือว่าห่างกันมาก และเมื่อดูผลการสำรวจ เรื่องคะแนนนิยมพรรคการเมืองในการเลือกตั้งปี 2569 นี้ พบว่า พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนิยมสูงสุดถึง 45.45% พรรคประชาชนมีคะแนนนิยม 15.09% พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนิยม 11.90%
ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดสงขลา ถ้าหากจะเปรียบเทียบกับคะแนนนิยมในจังหวัดอื่นๆของภาคใต้ ก็ไม่น่าแตกต่างกัน ผลการสำรวจของนิด้าโพลครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมในภาคใต้ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และพรรคประชาธิปัตย์ ว่ามีกระแสนิยมที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากผลการเลือกตั้งส.ส.เมื่อปี 2566 พรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนนิยมต่ำมาก การที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนนิยมสูงถึง 45.45% ทำให้คะแนนนิยมของพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกล ที่เคยได้อันดับ1ในภาคใต้ เมื่อการเลือกตั้งปี 2566 ลดลง คะแนนนิยมที่ประชาธิปัตย์ได้เพิ่มขึ้นในครั้งนี้ น่าจะมาจากคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์เดิมที่เคยปันใจไปเลือกลุงตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พรรครวมไทยสร้างชาติ และส่วนหนึ่งไปเลือกพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลในอดีต
มาวันนี้เมื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค จึงทำให้ฐานคะแนนเดิมของพรรคประชาธิปัตย์กลับมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อีก จึงเห็นผลการสำรวจคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์สูงขึ้น แต่ผลการสำรวจที่เห็นได้ชัดว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์สูงขึ้น เป็นเพียงคะแนนนิยมในระบบบัญชีรายชื่อ เพราะในระบบเขต บริบทหรือพฤติกรรมการเลือกส.ส.เขต เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เมื่อก่อนถ้าเลือกพรรคก็จะเลือกตัวบุคคล หรือผู้สมัครในระบบเขตด้วย แต่ปัจจุบันถ้าชอบพรรคก็จะเลือกในระบบบัญชีรายชื่อ ส่วนในระบบเขตยังเป็นโอกาสของพรรคที่ซื้อเสียงยิงกระสุน จึงทำให้ผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 ไม่ได้หมายหมายความว่าถ้าหากคะแนนนิยมในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์สูงขึ้นแล้ว จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส.ในระบบเขตด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งภาคใต้ ในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เชื่อว่าคะแนนนิยมในระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ จะได้คะแนนนิยมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ ส่วนคะแนนส.ส.เขต อยู่ที่กระแสของพรรคประชาธิปัตย์ที่สามารถสร้างกระแสฟีเวอร์จนเอาชนะกระสุนได้หรือไม่ ซึ่งโอกาสที่ชนะในระบบเขต ยังเป็นไปได้ยากมาก