"7 วันอันตราย" 6 วัน มีอุบัติเหตุรวม 1,364 ครั้ง ดับรวม 241 ราย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่หกของการรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ" เกิดอุบัติเหตุ 175 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 174 คน ผู้เสียชีวิต 27 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 32.57 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 68.58 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 84.57 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 09.01 - 12.00 น. ร้อยละ 17.71 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 20 - 29 ปี ร้อยละ 18.91 โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นราธิวาส (12 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นราธิวาส (12 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เพชรบูรณ์ (3 ราย)

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วัน (30 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,364 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 1,313 คน ผู้เสียชีวิต รวม 241 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ ภูเก็ต (50 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ ภูเก็ต (53 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (20 ราย) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 7 จังหวัด

ในวันนี้ (5 ม.ค.69) ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ แล้ว แต่อาจยังมีประชาชนบางส่วนที่หยุดต่อเนื่อง และเดินทางกลับในวันนี้ ศปถ. กำชับให้ทุกจังหวัด และหน่วยงานทุกภาคส่วน ยังคง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งจุดบริการประชาชน การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดพักรถ เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะการขับรถเร็วและการง่วงหลับใน